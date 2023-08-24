Sebagai Pewaris Pancasila, Mahasiswa UNIBA Madura Ditekankan dapat Menjaga dan Mengamalkannya

SUMENEP - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, menekankan kepada Civitas Akademika terutama mahasiswa untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang sudah diwariskan oleh nenek moyang pendiri bangsa.

Tidak hanya itu, Yudian juga mengingatkan kepada penerus bangsa untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa yang sudah memerdekakan Indonesia.

Hal itu disampaikan saat menjadi Keynote Speaker dalam Kuliah Umum Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Mahasiswa dan Sarasehan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas, serta Penandatanganan Naskah Kerjasama BPIP, LPSK, dan Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA), Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Rabu (23/8/2023).

"Mari kita bersyukur atas kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan, prinsip dasar, ideologi, dan pandangan hidup yang diberikan oleh para pendiri negara", ujarnya.

Proklamasi Indonesia dianggap sebagai yang paling luar biasa dalam sejarah dunia, bahkan terjadi di tengah-tengah Perang Dunia II.