HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah Pangeran Mohammed Bin Salman, Miliki Watak Keras dan Berani Sejak Kecil Hingga Jadi Penggerak Reformasi Arab Saudi

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |08:14 WIB
Kisah Pangeran Mohammed Bin Salman, Miliki Watak Keras dan Berani Sejak Kecil Hingga Jadi Penggerak Reformasi Arab Saudi
Kisah Pangeran Mohammade Bin Salman (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Mengulik kisah Pangeran Mohammed Bin Salman yang banyak belum orang tahu. Salah satunya, dia memiliki watak keras dan berani sejak kecil.

Apalagi, masa kecilnya penuh dengan tantangan, ketekunan, dan tekat.Tidak hanya itu ia terobsesi menjadi The Next Alexander the Great. Obsesi itu membuatnya menjadi pribadi yang tidak mau kalah.

Berikut kisah Pangeran Mohammed Bin Salman:

Pangeran yang lahir pada 1 Agustus 1985 tidak segan berkomunikasi dengan pejabat dan menghindari kecerobohan.

Melansir Britannica, Mohammed Bin Salman menjadi sosok penggerak reformasi yang mengubah wajah Arab Saudi. Hal itu berawal saat menjadi penasihat resmi ayahnya.

Ketika Raja Arab Saudi Abdullah meninggal pada tahun 2015, Salman naik menjadi raja. Ia kemudian menunjuk Mohammed menjadi menteri pertahanan. Dalam beberapa bulan, dia meluncurkan intervensi militer agresi pada perang saudara di Yaman.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
