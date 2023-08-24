Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Beladiri Wajib Prajurit Marinir, Gerakannya Gabungan Silat hingga MMA

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |06:04 WIB
Mengenal Beladiri Wajib Prajurit Marinir, Gerakannya Gabungan Silat hingga MMA
Prajurit Marinir menunjukkan kemampuan beladiri Chadrick. (Foto: Carlos Roy)
JAKARTA - Chadrick merupakan kemampuan beladiri dasar Korps Marinir. Kemampuan itu sempat ditampilkan puluhan prajurit Korps Marinir TNI AL di Lapangan Mako Kormar Jalan Prajurit Usman dan Harun Nomor 40 Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023) siang.

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah mengatakan, chadrick merupakan kombinasi atau gabungan seni beladiri di Tanah Air dan mancanegara. Mulai dari Mixed Martial Arts (MMA), Karate, Taekwondo, Judo, Pencak Silat, Jiujitsu, dan lain-lain.

 BACA JUGA:

Beladiri ini memiliki gerakan dasar pukulan, tangkisan, tendangan, dan kuncian serta menguasai perkelahian sangkur dan senjata.

"Beladiri chadrick sebagai syarat mutlak yang wajib dikuasai oleh seluruh prajurit Korps Marinir," ujar Nur Alamsyah.

Penetapan Chadrick sebagai beladiri resmi Marinir agar para prajurit memiliki kemampuan sebagai petarung yang tangguh, guna mendukung tugas pokok Korps Marinir.

 BACA JUGA:

"Saya mau para prajurit yang lain seperti kalian. Jadi kalau kita memberangkatkan mereka ke daerah operasi tidak ada keraguan lagi. Mereka dibekali kemampuan bela diri minimal seperti kalian sekarang. Seperti yang kalian tunjukkan sekarang, ini adalah tugas kalian," ucap dia.

Ia menekankan semua prajurit Marinir harus memiliki kemampuan bela diri Chadrick.

"Chadrick itu artinya petarung yang perkasa. Kalian sebagai dewan guru yang memiliki sabuk hitam untuk membuat seluruh Korps Marinir seperti kalian. Kalau ada prajurit Marinir terjun di daerah operasi kemudian gugur saat pertarungan head to head seperti ini, kalian harus merasa berdosa," katanya.

