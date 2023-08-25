Tanam 1.000 Bibit Pohon Mangrove, ASDP Berkontribusi untuk Masa Depan Pesisir Indonesia

Jepara— PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), bekerja sama dengan Jejakin, berhasil menyelenggarakan kegiatan penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di Mangrove Education Center of KeSEMaT (MECoK) Ecopark Jepara, Jawa Tengah, pada Jumat (25/8/2023).

General Manager ASDP Cabang Surabaya Eva Mardiany mengungkapkan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar bagian dari kampanye Safety Habit 3 J khususnya Jaga Lingkungan, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendukung ekosistem yang berkelanjutan.

"Sebagai bagian dari budaya di kalangan insan ASDP, kami terus menerus mempromosikan semangat ASDP Jaga Lingkungan. Kegiatan kali ini mengusung tema 'Investasi Berkelanjutan untuk Masa Depan Pesisir Indonesia', yang sejalan dengan semangat peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia," ujar Eva.

Dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, kegiatan penanaman pohon mangrove juga menandai langkah penting dalam mendukung dan memelihara ekosistem pesisir yang kaya serta melindungi keanekaragaman hayati. Strategic Partnerships Head Jejakin Bogar Baskoro menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bekal awal bagi pemeliharaan area pesisir yang berkelanjutan.

