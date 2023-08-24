Advertisement
INDEKS
ASDP Menyatakan Kesiapannya untuk Berkontribusi di IKN Nusantara

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |19:12 WIB
ASDP Menyatakan Kesiapannya untuk Berkontribusi di IKN Nusantara
PT ASDP indonesia Ferry (persero) menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
Balikpapan- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan pihaknya melihat ada potensi bagi ASDP untuk mengembangkan angkutan penyeberangan baik logistik maupun konektivitas penumpang di IKN Nusantara.

"Kami melihat ada potensi peran dari ASDP yang cukup besar untuk bisa berkontribusi di IKN Nusantara," katanya.

Menurut dia, pada awal pembangunan IKN, ASDP bisa mengambil peran dalam pengangkutan logistik dari rute-rute jarak jauh yang potensial seperti dari Jakarta, Surabaya, atau Makassar. Ke depan, selain rute jarak jauh, tentunya akan mencakup rute-rute jarak pendek.

"Jadi, jarak jauh dan dekat ini, pastinya satu paket," tuturnya.

