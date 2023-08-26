Kunjungi Desa Keliki, Deputy Secretary of Energy Amerika Serikat Terkesan dengan Leadership Komunitas

Deputy Secretary of Energy Amerika Serikat David Turk mengunjungi Desa Keliki, Desa Energi Berdikari Pertamina. (Foto: dok. Pertamina)

GIANYAR – Deputy Secretary of Energy Amerika Serikat David Turk mengunjungi Desa Keliki, Desa Energi Berdikari Pertamina pada Jumat (25/8/2023). Desa Keliki, Tegallalang merupakan desa percontohan program desa berbasis energi terbarukan dengan didukung oleh Pertamina.

Adapun turut hadir, Deputy Assistant Secretary for Asia Elizabeth Urbanas, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi, VP CSR & SMEPP Management Pertamina Fajriyah Usman, VP Sustainability Pertamina Nanang Sahroini.

Rombongan ASEAN Minister on Energy yang melakukan pertemuan di Nusa Dua dari tanggal 22 -26 Agustus ini pun menyempatkan mengunjungi contoh implementasi desa berbasis energi terbarukan yaitu desa energi berdikari Pertamina.

Deputy Secretary of Energy Amerika Serikat David Turk mengaku sangat terkesan dengan leadership dari komunitas terutama dalam penerapan energi baru terbarukan. Terlihat dari antusiasnya melihat pengolahan sampah organik yang menggunakan solar panel untuk menghidupkan energi listrik.

Ia juga diajak ke Subak Lauh Batu yang menggunakan system pengairan dari sumur bor, yang mana pompa menggunakan energi solar panel.