Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Makin Ekspansif, Pertamina Perkuat Kerja Sama Strategis di Mozambik

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 24 Agustus 2023 |10:02 WIB
Makin Ekspansif, Pertamina Perkuat Kerja Sama Strategis di Mozambik
Foto: dok. Pertamina
A
A
A

JAKARTA - Masih dalam lawatannya di Afrika, kali ini di Mozambik, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Buzi Hydrocarbons Pte Ltd (BHPL).

Mozambik merupakan negara ketiga yang dikunjungi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Afrika, pekan ini. Pertamina Group turut menjadi delegasi BUMN Indonesia yang ikut serta dalam kunjungan Kepala Negara, untuk menjajaki proyek potensial dan berekspansi ke negara tersebut.

"Pertamina terbuka untuk melakukan ekspansi yang akan membawa dampak positif bagi Pertamina dan mendukung kerjasama bilateral antar negara," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Nota Kesepahaman antara PIEP dan BHPL yang telah ditandatangani, menyepakati komitmen bersama untuk mengkaji potensi sektor migas, termasuk untuk berbagi data, serta potensial kerjasama di bidang upstream, midstream, downstream dan pembangkit listrik tenaga gas.

Buzi Hydrocarbons Pte. Ltd, merupakan perusahaan migas swasta nasional yang sudah beroperasi di Mozambik selama lebih dari 10 tahun dan memiliki 75 persen hak partisipasi pada lapangan Buzi di Mozambik.

“Secara hulu migas, lapangan Buzi di Mozambik memiliki produksi gas yang menarik untuk dikolaborasikan, dan kami yakin keahlian tim dalam mengelola lapangan migas tidak saja di Indonesia tapi juga di mancanegara dapat memberikan nilai tambah bagi banyak pihak,” ujar Jaffee A. Suardin selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional EP, anak perusahaan Subholding Upstream Pertamina.

Sinergi Pertamina Group, juga diharapkan dapat terlihat dalam pengembangan blok ini nantinya. Di antaranya, Pertamina Drilling Service, Elnusa dan Pertamina Power Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188500//ilustrasi_beli_kendaraan_baru-Ls1J_large.jpg
Baru Beli Kendaraan? Ini Cara Cepat Urus BBNKB di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188475//spbu-JGtW_large.jpg
Harga BBM Terbaru di Shell, Vivo dan BP Usai Stok Tersedia, Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188467//spbu_pertamina-1Cds_large.jpg
Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/11/3188349//shopee_rayakan_satu_dekade_hadirkan_fuji_batik_kanthil_dan_kintakun-wgLV_large.jpg
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188344//spbu-W4sU_large.jpg
3 SPBU Beroperasi di Aceh Tamiang, Distribusi BBM dan LPG Berangsur Pulih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188312//pertamina-2AKn_large.jpg
Ini Cara Pertamina Salurkan Energi ke Aceh Pasca Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement