Makin Ekspansif, Pertamina Perkuat Kerja Sama Strategis di Mozambik

JAKARTA - Masih dalam lawatannya di Afrika, kali ini di Mozambik, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Buzi Hydrocarbons Pte Ltd (BHPL).

Mozambik merupakan negara ketiga yang dikunjungi oleh Presiden Indonesia Joko Widodo di Afrika, pekan ini. Pertamina Group turut menjadi delegasi BUMN Indonesia yang ikut serta dalam kunjungan Kepala Negara, untuk menjajaki proyek potensial dan berekspansi ke negara tersebut.

BACA JUGA: Ini Langkah Pertamina Hadapi Tantangan Energi Global

"Pertamina terbuka untuk melakukan ekspansi yang akan membawa dampak positif bagi Pertamina dan mendukung kerjasama bilateral antar negara," kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Nota Kesepahaman antara PIEP dan BHPL yang telah ditandatangani, menyepakati komitmen bersama untuk mengkaji potensi sektor migas, termasuk untuk berbagi data, serta potensial kerjasama di bidang upstream, midstream, downstream dan pembangkit listrik tenaga gas.

Buzi Hydrocarbons Pte. Ltd, merupakan perusahaan migas swasta nasional yang sudah beroperasi di Mozambik selama lebih dari 10 tahun dan memiliki 75 persen hak partisipasi pada lapangan Buzi di Mozambik.

“Secara hulu migas, lapangan Buzi di Mozambik memiliki produksi gas yang menarik untuk dikolaborasikan, dan kami yakin keahlian tim dalam mengelola lapangan migas tidak saja di Indonesia tapi juga di mancanegara dapat memberikan nilai tambah bagi banyak pihak,” ujar Jaffee A. Suardin selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional EP, anak perusahaan Subholding Upstream Pertamina.

Sinergi Pertamina Group, juga diharapkan dapat terlihat dalam pengembangan blok ini nantinya. Di antaranya, Pertamina Drilling Service, Elnusa dan Pertamina Power Indonesia.