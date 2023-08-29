Bobby Nasution Bersama Anak Muda Medan Desain Sepatu Kanky, Simak Kisah di Baliknya

MEDAN - Kepedulian Bobby Nasution di kalangan anak muda dan pegiat kreatif tak bisa dipungkiri. Terlebih kepeduliannya terhadap pelaku UMKM tak diragukan lagi.

Baru-baru ini, Bobby melihat sekelompok anak muda pada kegiatan bertajuk Local Fest. Di sana dia melihat produk UMKM berupa sepatu yang kemudian menarik perhatiannya. Kanky, itulah nama produk sepatu yang merupakan karya anak-anak muda kreatif.

Melihat hal itu, Bobby langsung terpikir agar kreativitas serupa, utamanya menyangkut produk UMKM, bisa diterapkan pula oleh anak-anak muda Kota Medan. Meski Kanky adalah produk ibu kota, namun Bobby ingin anak muda Medan terlibat dalam produksinya. Konsep kolaborasi pun diperintahkan oleh Bobby.

Anak-anak muda Kota Medan pun langsung merespons. Produk sepatu lokal bernama Kanky itupun langsung dijalankan. Sebanyak 1.000 pasang diproduksi. Sebanyak 100 pasang sudah kelar dan laku keras. Sisanya 900 pasang lagi akan diproduksi dengan konsep pre-order.

Hal itu dijelaskan oleh Owner Kanky, Alvonsus Ivan Kurniadi pada Selasa (29/8/2023). "Awal mula ketemu Pak Bobby itu di event Local Fest di Medan. Beliau lihat produk kami dan tertarik. Tak hanya membeli, beliau juga inginkan kolaborasi dengan anak-anak muda Medan dan pegiat kreatif," kata Alvon.