HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Veto Resolusi PBB Terkait Perpanjangan Sanksi untuk Mali

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:11 WIB
Rusia Veto Resolusi PBB Terkait Perpanjangan Sanksi untuk Mali
Foto: Reuters.
A
A
A

NEW YORK - Rusia menggunakan hak vetonya pada Rabu, (30/8/2023) untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk memperpanjang sanksi terhadap Mali selama satu tahun tambahan.

Selama sesi Dewan Keamanan, negara-negara anggota memberikan suara pada resolusi yang berkaitan dengan rezim sanksi terhadap Mali dan perluasan kewenangan Panel Ahli.

Dilansir Anadolu, resolusi yang diperkenalkan oleh Prancis dan Uni Emirat Arab (UEA) ini bertujuan untuk memperpanjang sanksi, termasuk pembekuan aset dan pembatasan perjalanan, hingga 31 Agustus 2024. Resolusi tersebut juga bertujuan untuk memperpanjang mandat Panel Ahli hingga 30 September 2023.

Vassily Nebenzia, perwakilan Rusia di PBB, berpendapat bahwa resolusi tersebut mengabaikan kekhawatiran yang diungkapkan Mali dan Rusia.

Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, segera menyerukan penarikan pasukan Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Mali (MINUSMA) dari negaranya dalam sesi Dewan Keamanan yang diadakan pada 16 Juni.

Dewan Keamanan memprakarsai penerapan rezim sanksi terhadap Mali pada 2017.

(Rahman Asmardika)

      
