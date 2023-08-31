Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lagi Dorong Motor Curian, Pria Asal Jambi Ambruk Ditembak Polisi

Lagi Dorong Motor Curian, Pria Asal Jambi Ambruk Ditembak Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
MERANGIN - Tim Opsnal Satreskrim Polres Merangin, Jambi terpaksa melumpuhkan Ari Efendi (33) warga kabupaten Bungo, Jambi pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang berusaha kabur saat akan ditangkap, pada Senin 28 Agustus 2023.

Informasi yang berhasil dihimpun dari pihak kepolisian, Ari melakukan pencurian kendaraan bermotor di kelurahan pematang Kandis, Bangko. Saat itu pihak kepolisian mendapat laporan jika ada warga telah kehilangan satu unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, mendapat laporan tersebut tim opsnal yang saat itu melakukan hunting melihat dan mencurigai seseorang yang sedang mendorong motor jenis Honda Scoopy tanpa menggunakan kunci motor.

Lalu tim opsnal menghentikan orang tersebut, namun saat akan diinterogasi orang yang tersebut berusaha kabur hingga petugas terpaksa melakukan pengejaran dan melumpuhkan pelaku.

Usai ditangkap pelaku mengakui perbuatannya, hingga akhirnya pelaku dan barang bukti satu unit sepeda motor honda Scoopy dibawa ke polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto melalui Kasat Reskrim Polres Merangin Iptu Mulyono membenarkan jika pihaknya telah mengamankan pelaku Curanmor.

"Ya kita terpaksa lumpuhkan karena berusaha kabur saat akan kita interogasi, saat ini pelaku dan barang bukti sudah kita amankan untuk penyidikan lebih lanjut," jelas Mulyono kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

(Awaludin)

      
