HUT Ke-75 Polwan, Ini Sosok Polisi Wanita Cantik Novita Gumay

JAKARTA - Hari ini bertepatan dengan HUT Ke-75 Polwan. Sederet prestasi telah ditorehkan para polisi wanita dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Polwan juga diidentikkan dengan kelembutan. Sejumlah sosok polwan juga menjadi daya tarik bagi masyarakat, salah satunya terkait penampilan dan paras rupawan.

BACA JUGA:

Salah satu sosok polwan cantik adalah Novita Gumay. Wajah Novita Gumay pernah menghiasi laman akun Instagram resmi kepolisian RI. Hal itu lantas membuat netizen bertanya-tanya siapa sosok polwan cantik tersebut.