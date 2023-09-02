Sukses Bangun Perekonomian Keluarga, KSP Kopdit Pintu Air Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023

JAKARTA - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Pintu Air berhasil membawa pulang piala Indonesia Awards 2023 pada kategori Excellent Awards for Strategic Initiative atas inisiatif dalam mengembangkan Strategi Percepatan Pengembangan Koperasi Unggul. Penghargaan ini diserahkan kepada Ketua Pengurus KSP Kopdit Pintu Air Yakobus Jano pada malam penganugerahan Indonesia Award 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo turut mengucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan.

"Saya mengucapkan selamat kepada penerima Indonesia Awards 2023 dan iNews Media Group saya luncurkan hari ini,” ujarnya.

Koperasi Pintu Air ini berdiri sejak 1995, yang didirikan oleh Yakobus Jano yang juga sebagai komisaris PT (Anak Perusahaan KSP). KSP Kopdit Pintu Air dulunya dimulai hanya karena sebuah arisan keluarga yang berkoperasi kredit yang berjumlah 50 orang.

KSP Kopdit Pintu Air telah melebarkan sayapnya pada usia 28 tahun ini, telah memiliki 71 kantor yang terdiri dari 59 kantor cabang dan 12 kantor cabang pembantu.

Sebagai salah satu koperasi kredit terbesar di Indonesia, KSP Kopdit Pintu Air saat ini secara nasional memiliki anggota sekitar 300 ribu lebih orang dengan total aset Rp1,88 triliun. Koperasi Pintu Air ini berpusat di Desa Ladongar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Seperti diketahui, Koperasi Pintu Air sebagai salah satu koperasi besar secara nasional saat ini memberi andil dalam menggerakkan perekonomian lokal dengan mengajak banyak masyarakat NTT maupun masyarakat di seluruh Indonesia menjadi investor, serta membangun ekonomi daerah berbasis koperasi.