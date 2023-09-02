Lewat Program SAKTI, Pemkab Malaka Sabet Penghargaan Indonesia Awards 2023

Bupati Malaka Simon Nahak (mengacungkan piala) saat menerima penghargaan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). (Foto: iNews Media Group)

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka, Nusa Tenggara Timur, menerima penghargaan Indonesia Awards 2023 kategori Special Recognition of Outstanding Initiative atas Program SAKTI (Swasembada pangan, Adat Istiadat, Kualitas, Toleransi dan Tata Kelola, Infrastruktur). Penghargaan diterima Bupati Malaka Simon Nahak di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Penyerahan penghargaan Indonesia Award 2023 dilaksanakan bersamaan dengan Peluncuran iNews Media Group. Turut hadir dalam acara tersebut Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director dan CFO iNews Media Group Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, serta Direktur Programming Production and Content Acquisition MNC Vision Networks Endang Mayawati.

Acara juga dihadiri sejumlah Menteri RI, di antaranya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Bupati Malaka seusai menerima penghargaan mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan untuk Pemkab Malaka.

“Program yang mendapat penghargaan adalah program SAKTI, yang berasal dari ide dasar atau konsepnya Presiden Pertama RI Bung Karno, Trisakti. Kemudian terinspirasi untuk membuat suatu akronim program-program kerja, yaitu swasembada pangan, adat istiadat, kualitas, toleransi dan tata kelola, Infrastruktur. Program ini diimplementasikan dengan baik hingga hari ini sampai mendapatkan pengakuan,” tutur Simon Nahak.