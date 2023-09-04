Harpelnas 2023,BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Kemudahan Layanan Jadi Prioritas

JAKARTA-Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September selalu menjadi momentum khusus bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mempererat hubungan dengan para peserta. Kali ini dengan mengusung tema “Kemudahan Layanan, Prioritas Kami”, BPJS Ketenagakerjaan kian menegaskan komitmennya dalam memberikan layanan yang modern dan mudah diakses oleh seluruh peserta.

Di hari yang spesial ini, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia turun langsung ke Kantor Cabang Maluku untuk menyapa dan melayani peserta, sekaligus memastikan seluruhnya telah merasakan kemudahan layanan yang diberikan BPJS ketenagakerjaan.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie dan Wali Kota Ambon yang diwakili oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Steiven Bernhard Patty.

“Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari pelanggan nasional kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini kami hadir lebih dekat dengan para peserta untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bisa merasakan kemudahan layanan yang kami berikan. Selain itu kami juga ingin mendengar masukan dari peserta agar kedepan layanan BPJS Ketenagakerjaan semakin sempurna dan sesuai kebutuhan mereka,”ujar Roswita.