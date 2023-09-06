Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aidit dan Jenderal Nasution Sebelum Subuh Berdarah: Dia Pikir Saya Bakal Mati

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |08:07 WIB
Aidit dan Jenderal Nasution Sebelum Subuh Berdarah: Dia Pikir Saya Bakal Mati
Jenderal AH Nasution (Foto: Ist)
JAKARTA - Abdul Haris Nasution merupakan jenderal yang lolos dari aksi penculikan yang dilakukan saat Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30PKI).

Menko Hankam Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Kasab), Jenderal Abdul Haris Nasution turut menjadi sasaran. Padahal, tiga hari sebelum tragedi tersebut, Nasution sempat berfoto bersama dengan Ketua Umum Comite Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI), Dipa Nusantara Aidit.

"Ayah saya tiga hari sebelumnya juga berfoto sama Aidit. Setelah itu baru ayah saya bilang, 'Wah itu Aidit mau foto sama saya, dia pikir saya bakal mati, terus dia tinggal dilihat semua orang' gitu," ujar Putri sulung Nasution, Hendrianti Sahara Nasution saat berbincang dengan Okezone beberapa waktu lalu.

Yanti, sapaan karib Hendrianti menceritakan kenapa ayahnya masuk dalam daftar jenderal yang akan dibunuh PKI. Menurutnya, Nasution merupakan salah satu jenderal yang lantang menentang paham komunis di Indonesia.

"Sebelum kejadian itu kan namanya PKI kan populer banget di pemerintah kita. Dulu kan ada namanya Nasakom (Nasionalisme Agama dan Komunis), nah ayah saya nentang itu, makanya apa namanya, dijadikan apa mainan Nasution anti komunis kan gitu," ujarnya.

Selain Nasution, ada tujuh Jenderal lain yang diincar untuk dibunuh yakni, Letnan Jenderal Ahmad Yani; Mayjen Soewando Parman; Mayjen R Soeprapto; Mayjen Mas Tirtodarmo Harjono; Brigjen Donald Izacus Pandjaitan; Brigjen Soetojo Siswomihardjo; serta Brigjen Ahmad Soekendro.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
