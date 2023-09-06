5 Fakta Ibu Gendong Bayi Coba Tabrakan Diri ke KRL saat Suami Beli Kopi

JAKARTA - Seorang ibu bersama bayi yang digendongannya mencoba melakukan aksi bunuh diri di area peron Stasiun Pasar Minggu, Sabtu, 2 September 2023.

Okezone merangkum 5 fakta ibu gendong anak ingin tabrakan diri ke KRL. Berikut ulasannya:

1. Aksi Bunuh Diri Berhasil Diselamatkan Petugas KAI

Aksi bunuh diri ibu dan bayinya tersebut berhasil diselamatkan oleh petugas KAI yang kebetulan berada di lokasi.

2. Ibu Gendong Bayi Coba Tabrakan Diri Viral di Medsos

Peristiwa yang sempat viral di media sosial tersebut terjadi pada Sabtu 2 September 2023.

3. Ibu Gendong Bayi Coba Tabrakan Diri Gunakan KRL Bersama Suaminya

Seorang ibu dan anak digendongannya hendak menggunakan commuterline bersama suaminya.

Saat ditinggal untuk membeli minuman oleh sang suami, pengguna tersebut terlihat berdiri dipinggir peron jalur 2 Stasiun Pasar Minggu dengan menggendong anaknya. Beruntung petugas pengamanan yang berdinas di peron 1 dan 2 dengan sigap segera mengamankan pengguna tersebut dan menyelamatkan nyawa ibu dan anak tersebut.

4. KRL Apresiasi Aksi Heroik Pegawainya Selamatkan Ibu dan Anaknya

VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Joni Martinus mengapresiasi langkah heroik kedua petugas M Ali Sopiandan Suharlan yang berhasil menyelamatkan nyawa orangnya.

"Keselamatan penumpang kami adalah prioritas utama, dan keduanya telah menunjukkan nilai-nilai tersebut dengan cara yang luar biasa," kata Joni, Selasa (5/9/2023).