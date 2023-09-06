Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curi Mobil Mewah di Kebayoran Baru, Pelaku Ditangkap di Yogyakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |01:03 WIB
Curi Mobil Mewah di Kebayoran Baru, Pelaku Ditangkap di Yogyakarta
Curi mobil mewah di Kebayoran Baru, pelaku ditangkap di Yogyakarta. (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Polisi menangkap pelaku pencurian mobil mewah berinisial LY di sebuah rumah kawasan Jalan Kerinci, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi tengah mengembangkan lebih lanjut kasus tersebut.

Wakasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yossi mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 19 Agustus 2023. Saat peristiwa terjadi, korban tengah pergi ke luar kota. Pelaku mencuri mobil mewah merek Mazda CX-3 berwarna merah seharga sekitar Rp300 juta.

"Sekembalinya korban ke rumah tersebut, ternyata barang-barang korban sudah hilang," ujarnya pada wartawan, Selasa (5/9/2023).

Menurutnya, selain mobil yang terparkir di garasi rumah, pelaku menggasak jam tangan, tas, dan dompet milik korban. Saat tahu barang berharganya raih dicuri, korban melaporkan peristiwa pencurian itu ke polisi.

"Pelakunya juga mencuri BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil tersebut," tuturnya.

Dia menambahkan, saat diselidiki, polisi mendeteksi mobil Mazda CX-3 yang dicuri itu berada di Yogyakarta. Mobil itu ternyata sudah beberapa kali berpindah tangan setelah dijual pelaku. Mobil dijual sesuai harga pasar karena pelaku memegang BPKB.


