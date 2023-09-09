Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Nahdliyin Diminta Pulang Gus Dur Agar Tidak Dibubarkan

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |05:07 WIB
Kala Nahdliyin Diminta Pulang Gus Dur Agar Tidak Dibubarkan
Gus Dur/Foto: Istimewa
JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) sempat ingin dibubarkan lewat siasat busuk dalam skenario pemakzulan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kursi presiden.

Hal itu diungkap oleh KH Manarul Hidayat saat Haul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon 2023, Sabtu 5 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Saat itu, Kiai Manarul diminta Gus Dur untuk menjadi ketua panitia istighatsah di Senayan, Jakarta.

"Jam 2 ke rumah (Gus Dur). Saya dipanggil ketika Gus Dur jadi presiden. Tolong besok kiai jadi ketua istighatsah berita dari langit. Apel akbar," katanya dilansir NUOnline.

 BACA JUGA:

Lalu, ia pun menanyakan perihal kepentingan penyelenggaraan acara istighatsah tersebut. Gus Dur pun mengungkap bahwa warga NU atau Nahdliyin yang hendak berdemonstrasi dikhawatirkan menimbulkan chaos.

"Emang apa Gus? Saya kan mau dilengserkan. Itu NU seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta. Akan nyerbu gedung MPR. Dikhawatirkan chaos. Ngerusak kantor," katanya.

Halaman: 1 2
1 2
      
