Konas XVI FKPKB PGI Sukses Digelar, Prof Olly: Ini Karena Campur Tangan Tuhan

MINAHASA - Gubernur Sulawesi Utara Prof (HC) Olly Dondokambey yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (FKPKB PGI) terpilih periode 2023-2028 menghadiri ibadah agung pertemuan raya Konsultasi Nasional (Konas) XVI FKPKB PGI yang berlangsung di Stadion Maesa Tondano, Kabupaten Minahasa, Sabtu (9/9/2023).

Ibadah agung penutup rangkaian Konas XVI FPKB PGI dipimpin Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty berlangsung khidmat dan meriah dihadiri ribuan orang dari seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Konas kali ini juga berhasil memecahkan rekor jumlah peserta dari luar daerah penyelenggara sejauh ini yaitu sebanyak 4.657 peserta yang berasal dari 96 sinode gereja. Sinode Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) dipercayakan sebagai tuan rumah pelaksanaan acara Konas XVI FKPKB PGI.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey yang dianugerahi digelar Profesor HC dari Wuhu Institute of Technology Cina dalam meningkatkan sektor pendidikan di Sulut ini mengatakan bahwa pertemuan raya dan Konas berjalan lancar karena penyertaan Tuhan.

"Atas nama pemerintah dan FKPKB PGI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang juga Ketua Panitia Steven O.E. Kandouw. Kami bersyukur acara berlangsung baik karena tuntunan dan campur tangan Tuhan," kata Olly.