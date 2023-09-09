Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Konas XVI FKPKB PGI Sukses Digelar, Prof Olly: Ini Karena Campur Tangan Tuhan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |19:38 WIB
Konas XVI FKPKB PGI Sukses Digelar, Prof Olly: Ini Karena Campur Tangan Tuhan
Konas XVI FKPKB PGI Sulawesi Utara. (Foto: dok Pemprov Sulawesi Utara)
A
A
A

MINAHASA - Gubernur Sulawesi Utara Prof (HC) Olly Dondokambey yang juga Ketua Forum Komunikasi Pria Kaum Bapa Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (FKPKB PGI) terpilih periode 2023-2028 menghadiri ibadah agung pertemuan raya Konsultasi Nasional (Konas) XVI FKPKB PGI yang berlangsung di Stadion Maesa Tondano, Kabupaten Minahasa, Sabtu (9/9/2023).

Ibadah agung penutup rangkaian Konas XVI FPKB PGI dipimpin Sekretaris Umum PGI Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty berlangsung khidmat dan meriah dihadiri ribuan orang dari seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Konas kali ini juga berhasil memecahkan rekor jumlah peserta dari luar daerah penyelenggara sejauh ini yaitu sebanyak 4.657 peserta yang berasal dari 96 sinode gereja. Sinode Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) dipercayakan sebagai tuan rumah pelaksanaan acara Konas XVI FKPKB PGI.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly Dondokambey yang dianugerahi digelar Profesor HC dari Wuhu Institute of Technology Cina dalam meningkatkan sektor pendidikan di Sulut ini mengatakan bahwa pertemuan raya dan Konas berjalan lancar karena penyertaan Tuhan.

"Atas nama pemerintah dan FKPKB PGI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang juga Ketua Panitia Steven O.E. Kandouw. Kami bersyukur acara berlangsung baik karena tuntunan dan campur tangan Tuhan," kata Olly.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/623/3191700//alfamart_yuma_hadirkan_kegiatan_edukatif-Rhp1_large.JPG
YUMA Hadirkan Kegiatan Edukatif untuk Anak Pejuang Kanker di Hari Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191694//bonds-xHwO_large.jpg
5 Fakta BONDS, Perangkat Pemanas Tembakau dengan Inovasi Teknologi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/16/3191690//iluma_i-zfUL_large.jpg
Tahukah Kamu Bedanya Pemanas Tembakau IQOS ILUMA i, ILUMA i Prime, dan ILUMA i ONE?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191672//program_bengkel_keliling_cng-wITF_large.JPG
PGN Gagas Bengkel Keliling CNG di Jabodetabek, Dukung Kendaraan BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191669//kwt_sari_amerta_giri_bri_peduli-f6OU_large.jpg
BRI Peduli Perkuat Peran Ibu Penggerak Usaha Perempuan melalui Program AURA di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/11/3191646//perjalanan_chocochips_lita_gunawan-jClb_large.jpeg
Kisah Brand Lokal Chocochips: Perkuat Perjalanan dan Optimalkan Ekosistem Shopee
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement