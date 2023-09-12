Bobby Nasution Dapat Dukungan Penuh KSAD untuk Normalisasi Sungai Deli

MEDAN – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurahman di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Tujuan kehadiran Bobby Nasution untuk mengajak TNI AD berkolaborasi dalam menanggulangi banjir di Kota Medan, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan menormalisasi alur sungai Deli yang melintasi Kota Medan.

Bobby didampingi Kadis SDABMBK Topan Ginting dan Kepala BPBD Medan Husni disambut langung KSAD Jenderal Dudung Abdurachman di ruangan kerjanya.

"Alhamdulillah rencana kami untuk menormalisasi Sungai Deli sepanjang 32 km mendapat dukungan penuh dari KSAD dengan memerintahkan personel TNI AD untuk terlibat langsung dalam kegiatan," kata Bobby.

Tak hanya tenaga, pihak TNI AD juga akan membantu meminjamkan alat-alat berat yang mereka punya. "Kami juga akan dibantu dengan menggunakan peralatan yang dimiliki TNI AD," tutur Bobby.

Normalisasi Sungai Deli tidak sebatas wacana, namun akan dilakukan bulan ini juga. "Normalisasi akan kami mulai pada 27 September 2023 dan akan berlangsung selama 64 hari kerja. Insya Allah apel pembukaan kegiatan normalisasi akan dipimpin langsung Bapak KSAD di Kota Medan," ucapnya.

(Agustina Wulandari )