HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belasan Ular Berhasil Dievakuasi dari Rumah Kosong di Matraman Jakarta Timur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |00:01 WIB
Belasan Ular Berhasil Dievakuasi dari Rumah Kosong di Matraman Jakarta Timur
Rumah kosong yang dipenuhi ular (foto: MPI/Dananda)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 13 ekor ular berhasil dievakuasi dari rumah kosong yang berada di Gang Mancung, Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur. Rumah kosong itu diduga sebagai sarang berkumpulnya puluhan ular.

Ketua RT 12, Yanti mengatakan, ular pertama kali dievakuasi oleh warga sejak satu bulan yang lalu atau di bulan Agustus. Sejak sang pemilik rumah meninggal dunia 16 tahun yang lalu, rumah tersebut dibiarkan kosong.

"Kalau total 13 ekor. Yang terkahir itu 4 meter lebih lah ya, kurang lebih beratnya 20 KG kali ya mas," kata Yanti kepada MNC Portal, Kamis (14/9/2023).

"Kalau rumah kosong, kurang lebih 16 tahun lah, orang tuanya meninggal, anaknya ga mau tinggal di sini," sambungnya.

Petuga Damkar Evakuasi Ular Ular
