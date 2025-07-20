Rafa, Bocah yang Digigit Ular Weling Meninggal Dunia di RSUP Kariadi

Rafa saat menjalani perawatan di RSUP dr Kariadi Semarang/Foto Istimewa

SEMARANG – Rafa (12), bocah asal Pekalongan, Jateng, yang digigit ular Weling meninggal dunia dalam perawatan di RSUP dr Kariadi Semarang, Minggu (20/7/2025). Dia meninggal dunia setelah lebih dari 1 bulan berjuang sembuh akibat gigitan ular.

Rafa digigit ular weling pada Senin, 16 Juni 2025, dan dilarikan ke RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Karena kondisinya tak membaik, Rafa dipindahkan ke RSI PKU Muhammadiyah, Pekajangan, Kabupaten Pekalongan.

Kondisi Rafa yang tidak kunjung membaik akhirnya dipindahkan ke RSUP dr Kariadi Semarang pada Rabu, 9 Juli 2025.

Kabar meninggalnya Rafa dibenarkan Pejabat Humas RSUP dr Kariadi Semarang, Aditya Kandu Warendra.

“Pasien Rafa dinyatakan meninggal dunia pagi tadi pukul 00.32 WIB,” kata Aditya kepada wartawan, Minggu.