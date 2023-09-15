Akhiri Masa Jabatan, Bupati Hamim: Kepemimpinan Bisa Berganti Daerah Harus Terus Maju

Bone Bolango- Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, akan mengakhiri masa jabatannya pada 3 Oktober 2023 mendatang. Bupati Bone Bolango dua periode itu, berpesan meskipun kepemimpinan akan berganti, namun daerah harus terus maju.

Hamim Pou meminta meskipun dirinya kelak sudah tidak memimpin Bone Bolango, roda pemerintahan harus terus berlanjut dan pelayanan harus lebih baik dan bagus.

"Tanggal 3 Oktober 2023 nanti, begitu Daftar Calon Tetap keluar, otomatis saya harus berhenti dan kepemimpinan di pemerintahan akan berganti. Insya Allah ibu Merlan Uloli akan naik menjadi Bupati Bone Bolango,"ujar Hamim di hadapan jajaran ASN pada apel kerja di halaman Kantor Bupati, Senin (11/9/2023).

Orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango itu, meminta seluruh ASN dan masyarakat harus mendukung kepemimpinan Merlan S. Uloli untuk meningkatkan, melanjutkan, dan memperbaiki beberapa hal yang mungkin belum maksimal selama kepemimpinannya.

"Kepemimpinan boleh berganti, semuanya pasti berakhir, tapi anda semua harus terus bergerak maju untuk Bone Bolango ini,"kata Hamim.

Ia juga mengingatkan meskipun tahun 2024 merupakan tahun politik dan menguras anggaran, namun kesejahteraan ASN Bone Bolango harus diperhatikan.

Sebab menurutnya tahun depan merupakan tahun untuk berterima kasih kepada seluruh ASN yang telah bersama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat

(Karina Asta Widara )