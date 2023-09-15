Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Akhiri Masa Jabatan, Bupati Hamim: Kepemimpinan Bisa Berganti Daerah Harus Terus Maju

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |13:04 WIB
Akhiri Masa Jabatan, Bupati Hamim: Kepemimpinan Bisa Berganti Daerah Harus Terus Maju
Foto: Pemkab Bone Bolango
A
A
A

Bone Bolango- Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, akan mengakhiri masa jabatannya pada 3 Oktober 2023 mendatang. Bupati Bone Bolango dua periode itu, berpesan meskipun kepemimpinan akan berganti, namun daerah harus terus maju.

Hamim Pou meminta meskipun dirinya kelak sudah tidak memimpin Bone Bolango, roda pemerintahan harus terus berlanjut dan pelayanan harus lebih baik dan bagus.

"Tanggal 3 Oktober 2023 nanti, begitu Daftar Calon Tetap keluar, otomatis saya harus berhenti dan kepemimpinan di pemerintahan akan berganti. Insya Allah ibu Merlan Uloli akan naik menjadi Bupati Bone Bolango,"ujar Hamim di hadapan jajaran ASN pada apel kerja di halaman Kantor Bupati, Senin (11/9/2023).

Orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango itu, meminta seluruh ASN dan masyarakat harus mendukung kepemimpinan Merlan S. Uloli untuk meningkatkan, melanjutkan, dan memperbaiki beberapa hal yang mungkin belum maksimal selama kepemimpinannya.

"Kepemimpinan boleh berganti, semuanya pasti berakhir, tapi anda semua harus terus bergerak maju untuk Bone Bolango ini,"kata Hamim.

Ia juga mengingatkan meskipun tahun 2024 merupakan tahun politik dan menguras anggaran, namun kesejahteraan ASN Bone Bolango harus diperhatikan.

Sebab menurutnya tahun depan merupakan tahun untuk berterima kasih kepada seluruh ASN yang telah bersama memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat

(Karina Asta Widara )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192579//rupslb_pt_perusahaan_gas_negara_tbk-7Zqy_large.jpeg
Patuhi UU BUMN, RUPSLB PGN Setujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192568//bri_gelar_program_trauma_healing_untuk_anak_terdampak_banjir_di_sumatra-tkDV_large.jpeg
BRI Gelar Trauma Healing untuk Anak Terdampak Bencana Banjir di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192564//pgn_dan_bph_migas_monitoring_ke_pelanggan-JO7I_large.jpeg
BPH Migas dan PGN Bersinergi Jaga Keandalan Gas Bumi saat Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/611/3192437//mua_buktikan_keunggulan_showty-4Ciz_large.jpg
Viral di Kalangan MUA dan Influencer, Ini Deretan Review Positif Tentang Produk Showty
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement