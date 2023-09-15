Masa Jabatan akan Berakhir, Bupati Hamim Pamitan ke Masyarakat Bone Bolango

Bone Bolango- Bupati Hamim Pou tidak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Bupati Bone Bolango. Selama 13 tahun, Hamim menjadi orang nomor satu di Kabupaten Bone Bolango.

Ia pun mulai berpamitan kepada warganya mengingat akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Bupati Bone Bolango pada tanggal 3 Oktober 2023 mendatang.

Hamim berpamitan kepada masyarakat pada kegiatan Khatam Quraan dan Doa Akbar bersama Bupati Bone Bolango Dr. Hamim Pou yang mengangkat tema "Menggapai Kebesaran dengan Khatam Al-Quran dan Doa Akbar", di Masjid Besar Al-Mutaqaddir Kecamatan Kabila, Kamis (14/9/2023) malam.

Pelaksanaan Khatam Quraan dan Doa Akbar yang turut dihadiri Sekda Ishak Ntoma, para Staf Ahli, para Asisten, pimpinan OPD, staf ASN, Camat, Kades dan Lurah di wilayah Kecamatan Kabila, Botupingge dan Tilongkabila, serta masyarakat itu, diawali dengan salat magrib berjamaah dilanjutkan dengan pengajian 30 juz, salat isya berjamaah, dan diakhiri dengan khatam dan doa.

"Doa adalah tanda selesainya kita mengaji 30 juz malam ini. Mudah-mudahan pengajian malam ini menjadi berkah, menjadi keselamatan, dan menjadi asbab turunnya rahmat dan maghfirah untuk kita yang hadir di sini dan utamanya masyarakat di Kabupaten Bone Bolango,"ujar Bupati Hamim Pou.

Bupati pun membeberkan kegiatan pengajian yang diakhiri dengan Khatam dan Doa Akbar di masjid itu dirancang sebagai bagian dari rasa syukur sekaligus mohon pamit, dirinya selaku kepala daerah.