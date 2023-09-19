Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Raih GIFA Awards 2023, BAZNAS Komitmen Tingkatkan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |13:21 WIB
Raih GIFA Awards 2023, BAZNAS Komitmen Tingkatkan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat
Baznas raih piala Global Islamic Finance Award (Foto: Dok Baznas)
A
A
A

JAKARTA-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali menorehkan prestasi dengan meraih piala Global Islamic Finance Award (GIFA) 2023, di mana penghargaan ini merupakan penghargaan level internasional bergengsi bagi dunia keuangan Islam. Melalui ajang tersebut, BAZNAS memenangkan kategori GIFA Championship Award (Zakat Collection & Distribution) 2023. Penyerahan penghargaan GIFA Awards 2020 ini diselenggarakan di Dakar, Senegal, pada Kamis (14/9/2023) malam.

Ketua BAZNAS RI KH.Noor Achmad menyampaikan rasa syukurnya karena BAZNAS mampu meneruskan trend positif meraih penghargaan internasional. Penghargaan ini juga menjadi salah satu bukti pengelolaan zakat di Indonesia mendapat pengakuan dari dunia internasional. 

 

"Alhamdulillah, BAZNAS menerima penghargaan GIFA Awards 2023 sebagai organisasi zakat kategori Program Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Terbaik 2023 sebagai pengakuan atas berbagai program inovasi BAZNAS dalam melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia," ujar Kiai Noor dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

 BACA JUGA:

Menurut Kiai Noor, penghargaan ini menguatkan peran BAZNAS dalam upaya menyejahterakan unat. Oleh karena itu, BAZNAS berkomitmen untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

“Terimakasih kepada kepada Wakil Ketua, seluruh Pimpinan BAZNAS, Sestama, para Deputi, para jajaran kepala Divisi, serta semua amilin dan amilat BAZNAS atas kerja kerasnya. Penghargaan ini adalah hasil dedikasi seluruh amil dan Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia, serta seluruh pegiat zakat di berbagai belahan dunia dalam berjuang melaksanakan gerakan zakat untuk kemaslahatan umat,” tuturnya. 

Berdasarkan data Pusat Kajian BAZNAS RI, selama tahun 2022, BAZNAS dan seluruh pengelola zakat telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada 463,154 mustahik fakir miskin dan 194,543 diantaranya merupakan miskin ekstrem. Angka pengentasan kemiskinan tersebut berkontribusi sebesar 1,76% terhadap pengentasan kemiskinan secara nasional dan sebesan 1,77% terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem. Sementara itu, BAZNAS RI selama tahun 2022 berhasil melakukan pengentasan kemiskinan kepada 82.294 mustahik fakir miskin dan 34.567 diantaranya merupakan miskin ekstrem.

(Fitria Dwi Astuti )

      
