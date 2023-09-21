Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rekonstruksi Pascagempa Maroko Akan Habiskan Dana Rp180 Triliun

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |13:56 WIB
Rekonstruksi Pascagempa Maroko Akan Habiskan Dana Rp180 Triliun
Foto: Reuters.
A
A
A

RABAT - Maroko berencana menghabiskan setidaknya 120 miliar dirham (USD11,7 miliar atau Rp180 triliun) untuk rencana rekonstruksi pascagempa selama lima tahun ke depan, kata istana kerajaan pada Rabu, (20/9/2023).

Gempa bumi berkekuatan M 6,8 terjadi pada 8 September, menewaskan lebih dari 2.900 orang, sebagian besar terjadi di desa-desa yang sulit dijangkau di pegunungan High Atlas.

Rencana rekonstruksi tersebut akan menargetkan 4,2 juta orang di Provinsi Al Haouz, Chichaoua, Taroudant, Marrakesh, Ouarzazate dan Azizlal yang terkena dampak paling parah, kata Istana Kerajaan, setelah pertemuan Raja Mohammed VI dengan pejabat pemerintah dan militer.

Rencana tersebut mencakup pembangunan kembali perumahan dan peningkatan infrastruktur dengan cara yang kondusif bagi pembangunan sosial dan ekonomi di daerah yang terkena gempa, kata Istana dalam pernyataan, sebagaimana dilansir Reuters.

Daerah yang terkena gempa adalah daerah termiskin di Maroko, dengan banyak desa terpencil yang tidak mempunyai jalan dan layanan umum yang layak.

Istana kerajaan mengatakan rencana tersebut akan didanai oleh anggaran pemerintah, bantuan internasional, dan dana yang dibentuk sebagai respons terhadap gempa tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946751/kelompok-pro-palestina-ancam-kepung-toko-toko-carrefour-terkait-dukungan-bagi-pemukiman-israel-OTqevjXpra.jpeg
Kelompok Pro-Palestina Ancam Kepung Toko-Toko Carrefour Terkait Dukungan Bagi Pemukiman Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/18/2882732/fenomena-cahaya-aneh-yang-terlihat-sebelum-gempa-maroko-ternyata-berasal-dari-zaman-yunani-kuno-N5ouQ21dlc.jpg
Fenomena Cahaya Aneh yang Terlihat Sebelum Gempa Maroko, Ternyata Berasal dari Zaman Yunani Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880842/gempa-6-8-sr-maroko-tercatat-sebagai-gempa-terbesar-sejak-tahun-1-900-HUoeirEgYE.jpg
Gempa 6,8 SR Maroko Tercatat Sebagai Gempa Terbesar Sejak Tahun 1.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880595/gempa-bumi-runtuhkan-masjid-bersejarah-di-wilayah-pegunungan-maroko-u4FLuPy1c4.JPG
Gempa Bumi Runtuhkan Masjid Bersejarah di Wilayah Pegunungan Maroko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/18/2880004/3-gempa-terbesar-maroko-dalam-sejarah-ZLWJqLy5gF.jpg
3 Gempa Terbesar Maroko dalam Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/18/2879996/gempa-dahsyat-maroko-kbri-rabat-pastikan-tidak-ada-wni-jadi-korban-5JEiZPOIFo.jpg
Gempa Dahsyat Maroko, KBRI Rabat Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement