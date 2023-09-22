Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Buka Peluang UMKM, Relawan Ganjar Latih Kaum Ibu di Sulsel

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |21:39 WIB
Buka Peluang UMKM, Relawan Ganjar Latih Kaum Ibu di Sulsel
Relawan Ganjar di Sulsel (foto: dok ist)
A
A
A

MAKASSAR - Sukarelawan Mak Ganjar Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mengadakan kegiatan positif untuk masyarakat. Kali ini, para pendukung Ganjar Pranowo itu menggelar pelatihan pembuatan kue bolu bibir khas Makassar.

Sekretaris Mak Ganjar Sulawesi Selatan, Aryanti Arman mengatakan, kegiatan digelar di salah satu rumah warga di kawasan Sudiang, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Jumat (22/9/2023).

"Kegiatan hari ini kami membuat kue bibir khas Sulawesi Selatan bersama ibu-ibu di sekitar wilayah Sudiang," ujar Aryanti dalam keterangannya.

Aryanti menjelaskan, pelatihan pembuatan kue bolu bibir yang menjadi kuliner khas Makassar itu dilakukan lantaran banyak masyarakat yang belum mengetahui cara pembuatannya.

Oleh sebab itu, Mak Ganjar terus berupaya memberikan wadah dan memfasilitasi warga yang ingin mempelajari sekaligus mempraktikkan cara pembuatannya secara langsung.

"Karena beberapa ibu-ibu di sekitar sini belum mengetahui cara pembuatan kue bibir khas Makassar ini. Kami mengundang ahlinya langsung untuk mengajari agar bisa masuk juga ke UMKM di wilayah Sudiang sini," kata Aryanti.

Untuk mengembangkan lebih lanjut hasil pelatihan pembuatan kue bolu bibir kepada warga, Mak Ganjar Sulsel juga mendorong para warga untuk membuat produk kue bolu bibir dan menjadikannya sebagai produk UMKM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement