Buka Peluang UMKM, Relawan Ganjar Latih Kaum Ibu di Sulsel

MAKASSAR - Sukarelawan Mak Ganjar Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali mengadakan kegiatan positif untuk masyarakat. Kali ini, para pendukung Ganjar Pranowo itu menggelar pelatihan pembuatan kue bolu bibir khas Makassar.

Sekretaris Mak Ganjar Sulawesi Selatan, Aryanti Arman mengatakan, kegiatan digelar di salah satu rumah warga di kawasan Sudiang, Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Jumat (22/9/2023).

"Kegiatan hari ini kami membuat kue bibir khas Sulawesi Selatan bersama ibu-ibu di sekitar wilayah Sudiang," ujar Aryanti dalam keterangannya.

Aryanti menjelaskan, pelatihan pembuatan kue bolu bibir yang menjadi kuliner khas Makassar itu dilakukan lantaran banyak masyarakat yang belum mengetahui cara pembuatannya.

Oleh sebab itu, Mak Ganjar terus berupaya memberikan wadah dan memfasilitasi warga yang ingin mempelajari sekaligus mempraktikkan cara pembuatannya secara langsung.

"Karena beberapa ibu-ibu di sekitar sini belum mengetahui cara pembuatan kue bibir khas Makassar ini. Kami mengundang ahlinya langsung untuk mengajari agar bisa masuk juga ke UMKM di wilayah Sudiang sini," kata Aryanti.

Untuk mengembangkan lebih lanjut hasil pelatihan pembuatan kue bolu bibir kepada warga, Mak Ganjar Sulsel juga mendorong para warga untuk membuat produk kue bolu bibir dan menjadikannya sebagai produk UMKM.