HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dramatis! Petugas Damkar Evakuasi Ular Sanca 2,5 Meter dari Dalam Angkot

Rio Manik , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |00:06 WIB
Petugas Damkar mengevakuasi ular sanca sepanjang 2,5 meter dari dalam angkot (Foto: iNews)
Petugas Damkar mengevakuasi ular sanca sepanjang 2,5 meter dari dalam angkot (Foto: iNews)
A
A
A

 

JAKARTA - Petugas Pemadam Kebakaran berhasil menangkap ular sanca sepanjang 2,5 meter dari dalam angkutan umum di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ular tersebut pertama kali dilihat oleh penumpang hingga akhirnya sopir angkot meminta pertolongan petugas pemadam yang tengah mengisi air untuk mobil pemadam di tepi jalan.

Dengan dilengkapi alat pencapit, petugas pemadam kebakaran berupaya menangkap seekor ular jenis sanca sepanjang 2,5 meter dari dalam angkot 22A di Jalan dr. Sumarno, Cakung, Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu (23/9/2023).

Evakuasi dilakukan secara perlahan lantaran ular berada di bawah kursi penumpang.

Petugas sempat mengalami kendala lantaran ruang cukup sempit dan ular sempat melakukan perlawanan. Kendati demikian, setelah hampir tiga puluh menit akhirnya ular berhasil ditangkap.

Keberadaan ular pertama kali diketahui oleh penumpang hingga akhirnya memberi tahu sopir. Sopir yang tak berani menangkapnya, akhirnya meminta pertolongan petugas damkar yang saat itu tengah berada di tepi jalan untuk mengisi air mobil pemadam di hydrant.

