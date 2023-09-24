Ganjar Blusukan ke Pasar, Pedagang Sampaikan Harapannya

SURABAYA - Senyuman ceria terpancar di wajah pedagang pasar di Surabaya saat mereka mendapat kesempatan berharga bertemu dengan Ganjar Pranowo saat mengunjungi pedagang di pasar Darmo Permai Utara, Tubanan, Kecamatan Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 23 September 2023.

Momen pertemuan tersebut menjadi lebih istimewa ketika pedagang pasar mengungkapkan harapan dan doa mereka kepada Ganjar.

Seorang pedagang ikan, Susana dengan senang hati berbicara tentang interaksi bersejarahnya dengan mantan gubernur Jawa Tengah due periode tersebut. Susana bahkan berani meminta Ganjar ketika terpilih menjadi presiden agar mengutamakan kepentingan rakyat kecil, khususnya pedagang pasar.

"Tak bilangin, kalau jadi presiden yang adil, yang bisa mengangkat rakyat, pedagang-pedagang gini diangkat, jadi semua (dagangan) laris. Masa sepi terus, sampe cape rasanya kerja gini," ucap Susana di lokasi.

Tak hanya mendengar, Ganjar memberikan semangat dan komitmen untuk mewujudkan harapan rakyat, terutama pedagang pasar.

"Iya, semangat ya, jualannya. Terima kasih, ya," ucap Ganjar.

Susana juga tak lupa mendoakan Ganjar agar sukses sebagai calon Presiden Indonesia periode 2024-2029. Keyakina Susana kuat bahwa Ganjar akan membawa kemakmuran bagi Indonesia.

"Saya doakan Pak Ganjar jadi presiden," tegasnya.

Selama pertemuan itu, Ganjar juga berkesempatan membeli ikan dari Susana. Susana merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada calon Presiden potensial tersebut.

Ganjar juga berinteraksi dengan pedagang kue di pasar bernama Khoirul. "Bagaimana kabarnya? Jualan apa ini?" tanya Ganjar kepada Khoirul.

"Alhamdulillah baik Pak. Saya jualan kue-kue, Pak," ucap Khoirul.

"Gimana jualannya?" tanya Ganjar.

"Alhamdulillah, Pak," jawab Khoirul.

Khoirul berharap Ganjar dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

"Saya hari ini kedatangan Pak Ganjar untuk belanja kue-kue. Ya seneng sekali ketemu Pak Ganjar. Harapannya ke (Pak Ganjar) Indonesia cepat maju, lancar," usai bertemu Ganjar.