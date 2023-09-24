Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kiai di Pasuruan Dukung Ganjar Pranowo

Jaka Samudra , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:43 WIB
Kiai di Pasuruan Dukung Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo di Ponpes Nurul Islam. (iNews/Jaka Samudra)
A
A
A

PASURUAN - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Islam di Jalan Patimura, Bugul Kidul, Kota Pasuruan, menerima kunjungan silaturahmi dari bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Sabtu (23/9/2023).

Dalam kesempatan itu, pengasuh pesantren Kh Saifullaah Huda mengatakan sosok antiradikalisasi. Ia pun mendukung penuh Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar anti radikalisasi saya dukung all out,” ucapnya.

Sementara itu, pada kunjungannya tersebut, Ganjar langsung diserbu pendukungnya. Mereka ingin berfoto dan bersalaman dengan Ganjar.

Tak hanya itu, mantan Gubernur Jateng dua periode disambut dengan seni hadrah dari Ikatan Seni Hadrah Indonesia (ISHARI).

Ganjar optimis dapat meraup suara dari warga Nahdiyin di Jawa Timur dalam Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
