Bacaleg Perindo Satyana Liando Dorong UMKM untuk Tekan Angka Pengangguran di Depok-Bekasi

JAKARTA - Bacaleg Perindo Dapil Jabar VI Depok-Bekasi, Satyana Liando mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran. Hal itu disampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema 'Menuju Senayan, Cucu Pahlawan Nasional Siap Berjuang untuk Tingkatkan Kesejahteraan' pada Senin (25/9/2023).

"Sebenarnya gampang-gampang susah ya (menekan angka pengangguran), (lewat) UMKM itulah mereka di didik lah," kata Satyana.

Satyana memiliki pengalaman melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa di alam sekitar banyak yang bisa dimanfaatkan baik untuk konsumsi sehari-hari maupun obat kesehatan.

BACA JUGA: Bacaleg DPR RI Dapil Jabar VI Satyana Liando Ajak Generasi Muda Tak Mudah Menyerah di Podcast Aksi Nyata Perindo

"Saya juga memberikan penyuluhan di alam sekitar banyak yang bisa dimanfaatkan saya pernah menjadi kader Posyandu saya membuat perubahan baru buat ibu-ibu supaya lebih kreatif jadi jangan hanya 'oh bikin kue atau makan kue asal tidak bergizi jadi meningkatkan income mereka ibu-ibu. Saya membuat cake dari wortel untuk anak-anak sehat dan ibu ibu bisa mempunyai inspirasi oiya buat kue akhirnya nanti dijual," ujarnya.

"Bapak-bapak bisa membuat jamu saya bikin susu kacang kedelai, terus daun sirsak saya jual loh saya bikin di botol bekas beling supaya punya income jadi bapak bapak tidak terlalu mengandalkan transportasi online dulu kan nggak ada begitu. Saya bilang bikin kunyit asem saya juara satu waktu jaman Gubernur Sutiyoso. Jadi saya mengalir saja dan memberikan contoh saya juga jualan," tambahnya.