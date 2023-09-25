Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo Satyana Liando Dorong UMKM untuk Tekan Angka Pengangguran di Depok-Bekasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:24 WIB
Bacaleg Perindo Satyana Liando Dorong UMKM untuk Tekan Angka Pengangguran di Depok-Bekasi
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg Perindo Dapil Jabar VI Depok-Bekasi, Satyana Liando mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran. Hal itu disampaikan dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia dengan tema 'Menuju Senayan, Cucu Pahlawan Nasional Siap Berjuang untuk Tingkatkan Kesejahteraan' pada Senin (25/9/2023).

"Sebenarnya gampang-gampang susah ya (menekan angka pengangguran), (lewat) UMKM itulah mereka di didik lah," kata Satyana.

Satyana memiliki pengalaman melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa di alam sekitar banyak yang bisa dimanfaatkan baik untuk konsumsi sehari-hari maupun obat kesehatan.

"Saya juga memberikan penyuluhan di alam sekitar banyak yang bisa dimanfaatkan saya pernah menjadi kader Posyandu saya membuat perubahan baru buat ibu-ibu supaya lebih kreatif jadi jangan hanya 'oh bikin kue atau makan kue asal tidak bergizi jadi meningkatkan income mereka ibu-ibu. Saya membuat cake dari wortel untuk anak-anak sehat dan ibu ibu bisa mempunyai inspirasi oiya buat kue akhirnya nanti dijual," ujarnya.

"Bapak-bapak bisa membuat jamu saya bikin susu kacang kedelai, terus daun sirsak saya jual loh saya bikin di botol bekas beling supaya punya income jadi bapak bapak tidak terlalu mengandalkan transportasi online dulu kan nggak ada begitu. Saya bilang bikin kunyit asem saya juara satu waktu jaman Gubernur Sutiyoso. Jadi saya mengalir saja dan memberikan contoh saya juga jualan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173541//perindo-suPw_large.jpg
Partai Perindo Tunjuk Amandus Pigai Jadi Ketua DPW Perindo Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173413//partai_perindo-tTWn_large.jpg
Herti Sastra Perjuangkan BPJS hingga Kesejahteraan Guru Ngaji di Deli Serdang Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement