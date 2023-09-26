Advertisement
NASIONAL
HOME NEWS NASIONAL

Air Terjun Madakaripura, Tempat Peristirahatan Terakhir Gajah Mada yang Dihadiahi Majapahit

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |04:18 WIB
JAKARTA - Air Terjun Madakaripura yang terletak di Dusun Branggah, Negororejo, Probolinggo, Jawa Timur, disebut sebagai tempat peristirahatan Gajah mada. Tak hanya itu, percikan air terjun ini juga dijuluki hujan abadi.

Objek wisata satu ini memiliki pemandangan yang memesona. Airnya jernih, kemudian tebing-tebing yang tinggi semakin menambah keistimewaan kawasan ini.

Air Terjun Madakaripura memiliki ketinggian 200 meter, dan dinobatkan sebagai air terjun teringgi di Indonesia setelah Air Terjun Si Gura-gura di Toba Samosir, Sumatera Utara.

Uniknya lagi, air terjun ini juga memiliki sejuta misteri dengan aura mistisnya yang melekat. Madakaripura juga masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan keindahan air terjun ini benar-benar istimewa.

Air terjun ini berbentuk ceruk, dikelilingi bukit-bukit, dan di setiap dinding tebingnya dialiri air yang berasal dari atas.

Setiap tetesannya akan membasahi tubuh para wisatawan, seolah-olah sedang terjadi hujan. Percikan-percikan air inilah yang disebut hujan abadi.

Air Terjun Madakaripura nyatanya tidak terlepas dari legenda. Konon, tempat ini sebagai peristirahatan terakhir atau pertapaan patih Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit.

Halaman:
1 2
      
