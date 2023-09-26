Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Sopir Truk Tewas Tergantung di Samping Pintu Kendaraannya

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |07:44 WIB
Sopir truk ditemukan tewas tergantung di samping pintu kendaraannya
Sopir truk ditemukan tewas tergantung di samping pintu kendaraannya (Foto : Freepik)
MUAROJAMBI - Seorang truk angkutan barang ditemukan tewas di samping pintu mobil kendaraannya di kawasan Jalan Lintas Nasional, Sungailandai, Mestong, Jambi-Palembang, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Diduga, pria yang diketahui berasal dari Lampung tersebut bunuh diri.

Korban pertama kali ditemukan pemilik Rumah Makan Ojo Lali, Dirman. Dirinya terkejut, usai melihat korban sudah dalam kondisi tergantung di samping mobil truknya sendiri dengan nomor polisi BE 8734 PN.

"Ada temannya mau minjam Hp, tapi saat didekati kendaraannya, ternyata korban sudah gantung diri," ujarnya.

Dia menambahkan, korban sudah sekitar satu minggu berada disini menunggu jadwal pembongkaran. "Makan minumnya di sini. Dari Jakarta mau bongkar barang di Payakumbuh," ujar Dirman.

Sementara, Kapolsek Mestong, AKP Taroni Zebua mengatakan, kejadiannya Senin 25 September 2023, sore kemarin.

Petugas unit Reskrim Polsek Mestong dan tim identifikasi Polres Muarojambi yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi TKP.

"Dari olah TKP, korban bernama Hendi berusia 52 tahun, warga Pugung Raharjo, RT 21, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur," ujarnya, Selasa (26/9/2023).

