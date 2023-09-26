Wabup Garut Kesal Tandu dan Kursi Roda di RSUD dr Slamet Sering Hilang

GARUT - Sejumlah barang di RSUD dr Slamet Garut berupa blankar atau tandu dan kursi roda hilang. Beberapa benda penunjang medis di rumah sakit milik pemerintah ini selalu hilang meski telah diperbaharui berkali-kali.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman pun mempertanyakan sistem pengamanan yang diberlakukan, saat melakukan peninjauan di rumah sakit tersebut. Menurutnya, hilangnya tandu dan kursi roda di rumah sakit akan membuat pelayanan pada pasien tidak optimal.

"Sebelumnya sudah beberapa kali saya mendapat keluhan kurangnya mutu pelayanan akibat banyaknya blankar dan kursi roda yang hilang. Saya pun memperingatkan agar segera dilakukan penambahan blankar dan kursi roda, sudah dilakukan tapi lagi-lagi terungkap banyak yang kembali hilang yang tentunya sangat mengherankan," kata Helmi Budiman, Selasa (26/9/2023).

Helmi Budiman pun berterus terang bahwa hal yang ia temukan di rumah sakit ini telah membuatnya kesal. Sebab kejadian hilangnya barang telah berulang kali itu terjadi saat ia melakukan inspeksi mendadak.

"Saya sering menerima pengajuan pengadaan blankar dan kursi roda, lalu ada keluhan dari masyarakat soal kehilangan. Kalau rusak, masa sudah rusak lagi karena kan baru saja pengadaan. Setelah dicek ternyata memang tidak ada," ujarnya.