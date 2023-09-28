Pererat Silaturahmi, Perindo Sumut Wisata Bersama Ratusan Penjual Jamu Tradisional ke Pantai Cermin

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama para penjual jamu tradisional yang tergabung dalam Paguyuban Jamu Sehat Berkah berwisata bersama ke Pantai Cermin Theme Park di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Wisata bersama ini dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi dalam rangka pemenangan Partai Perindo di Pemilu Legislatif 2024 mendatang. Total ada lebih dari 200 orang yang mengikuti silaturahmi dan wisata bersama tersebut. Mereka diberangkatkan dari kawasan Jalan Panglima Denai, Kota Medan pada Kamis (28/9/2023) pagi.

Ikut dalam kegiatan wisata bersama itu, Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan yang juga bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Sumut dari daerah pemilihan (dapil) Sumut-I (Medan A). Lalu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo Sumut, Dr. Tengku Erry Nuradi, yang juga merupakan bacaleg DPR-RI Perindo dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara-I, meliputi Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.

Adapula bacaleg DPRD Medan Perindo dari Dapil Medan-4, Rinno Hadinata serta para pengurus dan kader Perindo lainnya.

"Mereka ini konstituen kita. Nantinya mereka akan menjadi bagian dari pemenangan Partai Perindo dan para calegnya di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Denai," kata Rudi Zulham saat melepas keberangkatan rombongan wisata tersebut.