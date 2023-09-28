Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pererat Silaturahmi, Perindo Sumut Wisata Bersama Ratusan Penjual Jamu Tradisional ke Pantai Cermin

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |14:45 WIB
Pererat Silaturahmi, Perindo Sumut Wisata Bersama Ratusan Penjual Jamu Tradisional ke Pantai Cermin
Partai Perindo Sumut wisata bersama penjual jamu tradisional ke Pantai Cermin Theme Park (Foto: Wahyudi Aulia Siregar)
A
A
A

 

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bersama para penjual jamu tradisional yang tergabung dalam Paguyuban Jamu Sehat Berkah berwisata bersama ke Pantai Cermin Theme Park di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Wisata bersama ini dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus mempererat komunikasi dalam rangka pemenangan Partai Perindo di Pemilu Legislatif 2024 mendatang. Total ada lebih dari 200 orang yang mengikuti silaturahmi dan wisata bersama tersebut. Mereka diberangkatkan dari kawasan Jalan Panglima Denai, Kota Medan pada Kamis (28/9/2023) pagi.

Ikut dalam kegiatan wisata bersama itu, Ketua DPW Perindo Sumut, Rudi Zulham Hasibuan yang juga bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Sumut dari daerah pemilihan (dapil) Sumut-I (Medan A). Lalu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Perindo Sumut, Dr. Tengku Erry Nuradi, yang juga merupakan bacaleg DPR-RI Perindo dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara-I, meliputi Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.

Adapula bacaleg DPRD Medan Perindo dari Dapil Medan-4, Rinno Hadinata serta para pengurus dan kader Perindo lainnya.

"Mereka ini konstituen kita. Nantinya mereka akan menjadi bagian dari pemenangan Partai Perindo dan para calegnya di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Denai," kata Rudi Zulham saat melepas keberangkatan rombongan wisata tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement