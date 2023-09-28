Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terlilit Utang, Pemuda Ini Curi Ratusan Paket Data Internet

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |14:10 WIB
Terlilit Utang, Pemuda Ini Curi Ratusan Paket Data Internet
Seorang pemuda ditangkap polisi usai curi ratusan paket data internet (Foto : Istimewa)
PRINGSEWU - Seorang pemuda berinisial HA (23) diamankan polisi usai diduga mencuri ratusan voucher paket data internet dari sebuah kantor provider, Rabu 27 September 2023. Warga Pekon Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu itu ditangkap di rumahnya 3 jam usai korban melapor ke polisi.

Pencurian tersebut dilakukan lantaran pelaku terlilit utang. Kapolsek Pringsewu Kota AKP Rohmadi mengatakan, HA diduga terlibat dalam pencurian ratusan voucher paket data internet dari kantor Smartfren Pringsewu di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Pringsewu Barat, kemarin sekira pukul 01.00 WIB.

Rohmadi menuturkan, pelaku yang beraksi seorang diri itu masuk ke dalam kantor dengan cara memecahkan kaca ventilasi menggunakan batu.

"Dari lokasi kejadian itu pelaku berhasil mencuri 160 voucher data paket internet senilai Rp7,2 juta," ujar Rohmadi dalam keterangannya, Kamis (28/9/2023).

Menurut Kapolsek, aksi pencurian ini baru terungkap pada pukul 08.00 WIB saat pegawai tiba di kantor dan dilaporkan kepada polisi sekitar pukul 10.00 WIB.

"Aksi pencurian ini dapat terjadi dengan mudah karena pada malam hari kantor itu tidak memiliki penjaga," kata Rohmadi.

Kapolsek melanjutkan, polisi berhasil menemukan barang bukti hasil curian di salah satu outlet atm mini di Wilayah Kelurahan Pringsewu Utara.

Menurut Rohmadi, ratusan voucher tersebut disimpan oleh tersangka dalam sebuah tas dan ditempatkan di tempat kerja pacarnya.

Topik Artikel :
Paket Data utang Pencurian
