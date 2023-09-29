TGB Dampingi Keluarga Mbah Moen Ziarah ke Makam Pahlawan

TGB HM Zainul Majdi temani keluarga KH Maimoen Zubair ziarah ke makam pahlawan nasional. (iNews/Ramli Nurawang)

LOMBOK TIMUR - Kedatangan keluarga besar almagfurllah KH Maemun Zubaer yang dipimpin putranya KH Muhammad Idror MZ diterima cucu pahlawan nasional, yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi di Kompleks Makam Pahlawan Pancor, Lombok Timur, Jumat (29/9/2023) pagi.

Didampingi TGB, rombongan peziarah melakukan zikir dan doa di pusara makam pahlawan.

Rombongan juga berkesempatan melihat jejak peninggalan perjuangan KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid semasa hidupnya hingga dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

Kedua ulama kharismatik itu, yaitu Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan KH Maemun Zubaer ternyata memiliki sanad keilmuan yang sama. Kini hubungan keduanya diteruskan oleh para keturunannya.

“Beliau putra dari guru kita semua dan juga sanad keilmuannya sama. Jadi kehadiran beliau adalah berkah bagi kami semua,” kata TGB HM Zainul Majdi.

“Ini tradisi yang baik yaitu saling mengunjungi, berziarah untuk mendekatkan hati dan bersilaturahmi,” ujarnya.