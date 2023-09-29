Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

TGB Dampingi Keluarga Mbah Moen Ziarah ke Makam Pahlawan

Ramli Nurawang , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:18 WIB
TGB Dampingi Keluarga Mbah Moen Ziarah ke Makam Pahlawan
TGB HM Zainul Majdi temani keluarga KH Maimoen Zubair ziarah ke makam pahlawan nasional. (iNews/Ramli Nurawang)
A
A
A

 

LOMBOK TIMUR - Kedatangan keluarga besar almagfurllah KH Maemun Zubaer yang dipimpin putranya KH Muhammad Idror MZ diterima cucu pahlawan nasional, yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi di Kompleks Makam Pahlawan Pancor, Lombok Timur, Jumat (29/9/2023) pagi.

Didampingi TGB, rombongan peziarah melakukan zikir dan doa di pusara makam pahlawan.

Rombongan juga berkesempatan melihat jejak peninggalan perjuangan KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid semasa hidupnya hingga dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

Kedua ulama kharismatik itu, yaitu Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan KH Maemun Zubaer ternyata memiliki sanad keilmuan yang sama. Kini hubungan keduanya diteruskan oleh para keturunannya.

“Beliau putra dari guru kita semua dan juga sanad keilmuannya sama. Jadi kehadiran beliau adalah berkah bagi kami semua,” kata TGB HM Zainul Majdi.

“Ini tradisi yang baik yaitu saling mengunjungi, berziarah untuk mendekatkan hati dan bersilaturahmi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139//partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133//partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128//partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176105//partai_perindo-waOF_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Ternate Gelar Turnamen Domino Diikuti Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175883//saifullah-F3Mx_large.jpg
Diusulkan Jadi Pahlawan, Gus Ipul: Keberanian Marsinah Mengguncang Nurani Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement