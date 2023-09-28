TGB Zainul Majdi Teladani Rasulullah: Pemimpin Itu Pelayan

LOMBOK TIMUR - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi mengajak ummat Islam secara konsisten mengamalkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Peringatan Maulid, kata TGB, sebagai momentum penting untuk terus belajar perjalanan hidup Rasulullah sebagai manusia sempurna yang menjadi teladan di setiap aspek kehidupan termasuk dalam sisi kepemimpinan.

"Ada salah salah ungkapan beliu yang menurut saya sangat relevan bagi setiap pemimpin di setiap masa, yaitu sayyidul qoum khodimun, pemimpin suatu masyarakat adalah pelayan bagi mereka," ujar TGB Zainul Majdi usai menghadiri pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di GOR Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur, Kamis (28/9/2023).

Karena itu, TGB mengatakan, pemimpin sejatinya berkhidmat untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan bangsa dengan memaanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia alam, mengelola tata pemerintahan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Itulah bagian dari sayyidul qoum khodimun yaitu semangat melayani publik, masyarakat atau rakyat, dan itu harapan kita dalam konteks kepemimpinan nasional. Saya kira, itulah harapan masyarakat. Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi kita haruslah pemimpin yang melayani, memiliki etos kerja yang kuat dan bisa menjadi lokomotif bagi kemajuan bangsa," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)