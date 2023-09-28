Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

TGB Zainul Majdi Teladani Rasulullah: Pemimpin Itu Pelayan

Ramli Nurawang , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |20:20 WIB
TGB Zainul Majdi Teladani Rasulullah: Pemimpin Itu Pelayan
TGB Zainul Majdi peringatii Maulid Nabi Muhammad (Foto: MPI)
A
A
A

 

LOMBOK TIMUR - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi mengajak ummat Islam secara konsisten mengamalkan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad SAW.

Peringatan Maulid, kata TGB, sebagai momentum penting untuk terus belajar perjalanan hidup Rasulullah sebagai manusia sempurna yang menjadi teladan di setiap aspek kehidupan termasuk dalam sisi kepemimpinan.

"Ada salah salah ungkapan beliu yang menurut saya sangat relevan bagi setiap pemimpin di setiap masa, yaitu sayyidul qoum khodimun, pemimpin suatu masyarakat adalah pelayan bagi mereka," ujar TGB Zainul Majdi usai menghadiri pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di GOR Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur, Kamis (28/9/2023).

Karena itu, TGB mengatakan, pemimpin sejatinya berkhidmat untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan bangsa dengan memaanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia alam, mengelola tata pemerintahan dengan baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Itulah bagian dari sayyidul qoum khodimun yaitu semangat melayani publik, masyarakat atau rakyat, dan itu harapan kita dalam konteks kepemimpinan nasional. Saya kira, itulah harapan masyarakat. Pemimpin yang lahir dari proses demokrasi kita haruslah pemimpin yang melayani, memiliki etos kerja yang kuat dan bisa menjadi lokomotif bagi kemajuan bangsa," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement