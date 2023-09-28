Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
TGB: Mari Bersyukur dan Bergembira Atas Kelahiran Rasulullah SAW

edy gustan , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |19:36 WIB
Ketua Umum NWDI sekaligus Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB M Zainul Majdi tausiyah di pengajian akbar Maulid Nabi Muhammas SAW (Foto: Edy Gustan)
LOMBOK TIMUR - Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Dr.TG.KH. Muhammad Zainul Majdi, Lc.MA mengajak jamaah NWDI dan seluruh umat muslim untuk selalu bersyukur dan bergembira atas kelahiran Nabi Besar Muhammad SAW.

Hal itu disampaikan saat berbicara dalam perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW di Pondok Pesantren Darunnahdlatain Pancor, Selong, Lombok Timur Kamis (28/9/2023).

Kehadiran Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu disambut hangat oleh ribuan jamaah dan santri Pondok Pesantren Darunnahdlatain. Peringatan Maulid Nabi itu dihadiri Ketua Dewan Pakar PB NWDI Dr.H.Zulkieflimansyah, Ketua PB Pemuda NWDI Ustadz Rifki Farabi, Ketua DPW Partai Perindo NTB H. Khairul Rizal, dan Ketua PP Muslimat NWDI Hj. Erica Zainul Majdi dan sejumlah tuan guru dan tokoh masyarakat.

Cucu Pahlawan Nasional Al-Magfurullah Maula Syech TG.KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu memaparkan sejumlah hal mengapa kita harus meneladani Rasulullah. Menurutnya, bersalawat itu bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk pribadi masing-masing.

"Karena sesungguhnya Nabi Besar Muhammad SAW menyimpan doa pamungkasnya untuk umatnya. Bukan untuk dirinya, bukan untuk kelompok dan golongannya. Tapi untuk umatnya," ujar TGB.

Dia mengatakan, Maulana Syech Muhammad Al-Qutbi menyampaikan bahwa banyak kebaikan yang diwariskan Baginda Nabi Muhammad SAW kepada umat muslim. Empat kebaikan baik Hari Raya Idul Fitri yang mana di dalamnya ada ampunan Allah SWT.

Begitu juga Hari Raya Idul Adha yang juga Allah SWT mengampuni hambanya meski memiliki dosa sebanyak bulu hewan kurban.

