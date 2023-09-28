Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

TGB Ajak Umat Teladani Rasulullah SAW dalam Memilih Pemimpin

Ramli Nurawang , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:03 WIB
TGB Ajak Umat Teladani Rasulullah SAW dalam Memilih Pemimpin
Ketua Umum NWDI sekaligus Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB M Zainul Majdi menyampaikan tausiyah di pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Lombok Timur (Foto: Ramli Nurawang)
A
A
A

 

LOMBOK TIMUR - Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi mengajak santri dan jamaah istiqomah mengamalkan teladan Rasulullah SAW di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pemimpin.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) TGB dalam tausiyahnya di Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Pancor Lombok Timur.

Menurut Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu, para calon pemimpin sejatinya adalah pelayan rakyat dan hal ini selaras dengan teladan Rasulullah.

