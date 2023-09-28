TGB Hadiri Pengajian Akbar Maulid Nabi di Lombok Timur

Ketua Umum PB NWDI TGB Zainul Majdi hadiri pengajian akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Pancor Lombok Timur (Foto: Ramli Nurawang)

LOMBOK TIMUR - Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menghadiri Pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW di Pancor Lombok Timur. Dalam acara tersebut, diramaikan ribuan santri dan warga.

Kehadiran Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) TGB Zainul Majdi langsung diserbu para santri dan warga di GOR Hamzanwadi Pancor Lombok Timur pada Kamis (28/9/2023) pagi.

Para santri dan warga rela berdesakan demi bisa bersalaman dan mengikuti tradisi Ngurisang atau cukuran untuk mendapat berkah di momen Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu.

Selain diikuti ribuan santri dan jamaah, pengajian peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW itu juga dihadiri para Tuan Guru, mantan Gubernur NTB yang juga Ketua Dewan Pakar NWDI Zulkieflimansyah, putra sulung TGB yang juga calon anggota DPD RI, Muhammad Rifki Farabi dan Ketua DPW Partai Perindo NTB H. Khairul Rijal.

(Arief Setyadi )