Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

TGB: Islam Dorong Manusia Manfaatkan Sumber Daya dengan Sangat Bijaksana

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:29 WIB
TGB: Islam Dorong Manusia Manfaatkan Sumber Daya dengan Sangat Bijaksana
TGB HM Zainul Majdi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan kiat untuk mewujudkan Indonesia emas.

Kiat tersebut disampaikan TGB saat menghadiri acara diskusi dan bedah buku di Islamic Book Fair, Istora Senayan Jakarta, Jumat 22 September 2023.

TGB menyampaikan, agar Indonesia emas terwujud, masyarakat harus bisa menjaga bumi agar tidak hancur dan tidak rusak dengan merawat lingkungan di sekitar.

"Karena itu jalau kita ingin masa depan yang baik Indonesia emas salah satu syaratnya adalah kita menjaga baik-baik bumi Allah yang namanya Indonesia ini," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa bangsa Indonesia harus bersama menjaga bumi karena merupakan modal untuk segalanya.

Selain itu, Islam sangat mendorong supaya manusia bisa memanfaatkan sumber daya dengan sangat bijaksana.

"Bumi kita digunakan untuk kita beribadah, untuk kita bekerja, untuk kita membangun, untuk kita berkarier, untuk kita menyelamatkan masa depan, ini tidak ada spare partnya tidak ada. Tidak ada penggantinya itu namanya bumi Allah," kata TGB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement