TGB: Islam Dorong Manusia Manfaatkan Sumber Daya dengan Sangat Bijaksana

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan kiat untuk mewujudkan Indonesia emas.

Kiat tersebut disampaikan TGB saat menghadiri acara diskusi dan bedah buku di Islamic Book Fair, Istora Senayan Jakarta, Jumat 22 September 2023.

TGB menyampaikan, agar Indonesia emas terwujud, masyarakat harus bisa menjaga bumi agar tidak hancur dan tidak rusak dengan merawat lingkungan di sekitar.

"Karena itu jalau kita ingin masa depan yang baik Indonesia emas salah satu syaratnya adalah kita menjaga baik-baik bumi Allah yang namanya Indonesia ini," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa bangsa Indonesia harus bersama menjaga bumi karena merupakan modal untuk segalanya.

Selain itu, Islam sangat mendorong supaya manusia bisa memanfaatkan sumber daya dengan sangat bijaksana.

"Bumi kita digunakan untuk kita beribadah, untuk kita bekerja, untuk kita membangun, untuk kita berkarier, untuk kita menyelamatkan masa depan, ini tidak ada spare partnya tidak ada. Tidak ada penggantinya itu namanya bumi Allah," kata TGB.