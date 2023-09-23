Ajak Masyarakat Jaga Bumi, TGB: Jalan untuk Masa Depan yang Baik di Indonesia

JAKARTA - Ketua Harian Nasional Partai Perindo, Muhammad Zainul Majdi atau dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) memberikan kiat untuk mewujudkan Indonesia emas.

TGB menyampaikan, agar Indonesia emas terwujud, masyarakat harus bisa menjaga bumi agar tidak hancur dan tidak rusak dengan merawat lingkungan di sekitar.

"Karena itu jalau kita ingin masa depan yang baik Indonesia emas salah satu syaratnya adalah kita menjaga baik-baik bumi Allah yang namanya Indonesia ini," ujar TGB saat menghadiri acara diskusi dan bedah buku di Islamic Book Fair, Istora Senayan Jakarta, Jumat 22 September 2023.

Ia menyebutkan bahwa bangsa Indonesia harus bersama menjaga Bumi karena merupakan modal untuk segalanya.

"Bumi kita digunakan untuk kita beribadah, untuk kita bekerja, untuk kita membangun, untuk kita berkarier, untuk kita menyelamatkan masa depan, ini tidak ada spare partnya tidak ada. Tidak ada penggantinya itu namanya bumi Allah," kata TGB.

Sebelumnya, TBG berdiskusi tentang pentingnya menjaga lingkungan dari perspektif Islam. TGB mengatakan, saat ini Bumi sedang mengalami global warming akibat pemanfaatan sumber daya yang berlebihan.