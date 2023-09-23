Angela Tanoesoedibjo Harap Bantuan Beras Dapat Bermanfaat Bagi Warga Surabaya

SURABAYA - Angela Tanoesoedibjo membagikan bantuan beras 5Kg kepada warga Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Ia berharap bantuan beras itu dapat membawa manfaat bagi warga.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi, ada bantuan beras. Dan saya harapkan bisa bermanfaat untuk keseharian mereka," kata Angela, Jumat (22/9/2023).

Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya - Sidoarjo) tersebut berharap dapat meringankan beban masyarakat. Apalagi belakangan harga beras terus mengalami kenaikan.

Angela juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga. Terutama para ibu-ibu rumah tangga. Di daerah ini, Angela menemukan fakta unik bahwa, sebagian besar ibu rumah tangga di Kelurahan Nginden Jangkungan merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Mereka semua kreatif berkarya. Ada yang di warung, dan ada yang jualan online. Ada laundry hingga ada yang masak dan dapat banyak sekali pesanan," ujarnya.