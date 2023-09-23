Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesoedibjo Harap Bantuan Beras Dapat Bermanfaat Bagi Warga Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:03 WIB
Angela Tanoesoedibjo Harap Bantuan Beras Dapat Bermanfaat Bagi Warga Surabaya
Angela Tanoesoedibjo berikan bantuan beras kepada warga Surabaya/Foto: Lukman Hakim
A
A
A

 

SURABAYA - Angela Tanoesoedibjo membagikan bantuan beras 5Kg kepada warga Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Ia berharap bantuan beras itu dapat membawa manfaat bagi warga.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi, ada bantuan beras. Dan saya harapkan bisa bermanfaat untuk keseharian mereka," kata Angela, Jumat (22/9/2023).

 BACA JUGA:

Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya - Sidoarjo) tersebut berharap dapat meringankan beban masyarakat. Apalagi belakangan harga beras terus mengalami kenaikan.

Angela juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga. Terutama para ibu-ibu rumah tangga. Di daerah ini, Angela menemukan fakta unik bahwa, sebagian besar ibu rumah tangga di Kelurahan Nginden Jangkungan merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

 BACA JUGA:

"Mereka semua kreatif berkarya. Ada yang di warung, dan ada yang jualan online. Ada laundry hingga ada yang masak dan dapat banyak sekali pesanan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement