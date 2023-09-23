Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Bantuan Beras Gratis, Warga Surabaya: Semoga Angela Tetap Sehat dan Berkarya untuk Bangsa

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |11:55 WIB
Warga Surabaya bersyukur dapat bantaun beras dari Angela Tanoesoedibjo/Foto: Lukman Hakim
SURABAYA - Warga yang tinggal di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, merasa bersyukur dapat bantuan beras 5Kg dari Angela Tanoesoedibjo.

Salah satu warga yang menerima bantuan beras adalah Sri Utami (47), warga Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo. Sri merasa bantuan itu dapat mengurangi pengeluarannya dalam memenuhi kebutuhan pokok.

"Terima kasih Buk Angela. Semoga tetap sehat dan berkarya untuk bangsa," katanya, Jumat (22/9/2023).

Adapun, kedatangan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya - Sidoarjo) tersebut disambut antusias warga setempat. Tak jarang mereka mengajak Angela untuk bersalaman hingga swafoto.

Angela juga membagikan 5 kg beras. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Apalagi belakangan harga beras terus mengalami kenaikan.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi, ada bantuan beras. Dan saya harapkan bisa bermanfaat untuk keseharian mereka," kata Angela.

