Angela Tanoesoedibjo Siap Bantu Renovasi Rumah Warga di Surabaya Yang Tak Layak Huni

SURABAYA - Angela Tanoesoedibjo mengunjungi salah satu rumah tua yang dihuni, Alim (87) warga di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Saat mengunjungi rumah yang sudah berusia 60 tahun lebih tersebut, Angela melihat kondisi rumah cukup memprihatinkan. Untuk itu, dia ingin dapat membantu agar hunian tersebut bisa ditempati secara layak.

"Kondisinya sangat tidak baik. Kami mencoba melihat situasi bagaimana kita bisa membantu," katanya, Jumat (22/9/2023).

Wamenparekraf berharap agar warga setempat bisa membantu terkait status kepemilikan tanah. Sehingga, dalam pembangunannya nanti, tidak memicu persoalan. Jika kondisi rumah layak, maka penghuninya juga akan lebih nyaman.

"Semoga ada yang bisa dibantu," terangnya.

Selain mengunjungi rumah salah satu warga, Angela juga membagikan bantuan 5 kilogram (kg) beras kepada warga setempat. Kedatangannya tersebut disambut antusias warga setempat.