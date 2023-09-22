Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesoedibjo Siap Bantu Renovasi Rumah Warga di Surabaya Yang Tak Layak Huni

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:29 WIB
Angela Tanoesoedibjo Siap Bantu Renovasi Rumah Warga di Surabaya Yang Tak Layak Huni
Angela Tanoesoedibjo berikan bantuan ke warga Surabaya
A
A
A

SURABAYA - Angela Tanoesoedibjo mengunjungi salah satu rumah tua yang dihuni, Alim (87) warga di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Saat mengunjungi rumah yang sudah berusia 60 tahun lebih tersebut, Angela melihat kondisi rumah cukup memprihatinkan. Untuk itu, dia ingin dapat membantu agar hunian tersebut bisa ditempati secara layak.

"Kondisinya sangat tidak baik. Kami mencoba melihat situasi bagaimana kita bisa membantu," katanya, Jumat (22/9/2023).

Wamenparekraf berharap agar warga setempat bisa membantu terkait status kepemilikan tanah. Sehingga, dalam pembangunannya nanti, tidak memicu persoalan. Jika kondisi rumah layak, maka penghuninya juga akan lebih nyaman.

"Semoga ada yang bisa dibantu," terangnya.

Selain mengunjungi rumah salah satu warga, Angela juga membagikan bantuan 5 kilogram (kg) beras kepada warga setempat. Kedatangannya tersebut disambut antusias warga setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/608/2999587/wamenparekraf-angela-tanoesoedibjo-dapat-kejutan-ulang-tahun-dari-mahasiswa-poltekpar-medan-i21kqeRL9c.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Mahasiswa Poltekpar Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/337/2937283/sektor-parekraf-tunjukan-tren-positif-erick-thohir-dorong-penajaman-strategi-TIN1f9aw6c.jpg
Sektor Parekraf Tunjukan Tren Positif, Erick Thohir Dorong Penajaman Strategi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/337/2937251/angela-tanoesoedibjo-sektor-parekraf-jadi-kunci-utama-ke-depan-fCJITFAOjm.jpg
Angela Tanoesoedibjo: Sektor Parekraf Jadi Kunci Utama ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/519/2896842/wamen-angela-ingatkan-pentingnya-berbagi-pengalaman-liburan-lewat-medsos-XRKaI2HFqR.jpg
Wamen Angela Ingatkan Pentingnya Berbagi Pengalaman Liburan Lewat Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/28/608/2772902/sukses-gelar-f1-powerboat-sandiaga-bilang-danau-toba-siap-selenggarakan-even-internasional-g4DkvT7vJX.jpeg
Sukses Gelar F1 Powerboat, Sandiaga Bilang Danau Toba Siap Selenggarakan Even Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/18/1/2170365/singapura-dan-malaysia-bakal-semarakkan-festival-pulau-penyengat-2020-gDvqpjrZDe.jpg
Singapura dan Malaysia Bakal Semarakkan Festival Pulau Penyengat 2020
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement