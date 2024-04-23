Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Mahasiswa Poltekpar Medan

DELISERDANG - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo mendapatkan kejutan kue ulang tahun dari para mahasiswa Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Medan. Kejutan itu diberikan saat Angela hadir untuk membuka seminar Hari Kartini di Kampus Poltekpar Medan, Jalan Rumah Sakit Haji, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Sumatera Utara, Selasa (23/4/2024).

Kue ulang tahun dari para mahasiswa Poltekpar Medan itu dibuat langsung oleh sejumlah mahasiswa. Mereka ingin ikut merayakan ulang jadi ke-37 dari putri Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo, yang lahir di Ottawa, Kanada, 23 April 1987 itu.

Angela pun tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya kala memotong kue ulang tahunnya itu. Apalagi para mahasiswa begitu antusias meminta foto dengan Angela pasca-pemotongan kue ulang tahun itu.

"Senang rasanya bisa kembali melihat bu Angela di sini. Kami ingin merayakan juga hari ulang tahunnya. Bu Angela ini role model buat kami generasi muda," kata Merry, salah seorang mahasiswa Poltekpar Medan.