HOME NEWS JATIM

Wamen Angela Ingatkan Pentingnya Berbagi Pengalaman Liburan Lewat Medsos

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |15:24 WIB
Wamen Angela Ingatkan Pentingnya Berbagi Pengalaman Liburan Lewat Medsos
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo meminta para generasi muda yang doyan mengunjungi sejumlah destinasi wisata, untuk membagikan pengalaman mereka di media sosial.

"Masyarakat kita sudah semakin kritis. Wisatawan ketika mereka go online mereka memerlukan validasi. Misalnya nih saat melihat konten TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, wisatawan juga membutuhkan soal kebenaran informasi wisata itu," kata Angela saat membuka Jambore Komunitas dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Generasi Pesona Indonesia (GenPI) di Surabaya, Sabtu (7/10/2023).

Validasi, kata Angela, diperlukan wisatawan untuk mengetahui tempat wisata yang hendak mereka kunjungi memiliki layanan yang baik atau tidak. Nah, generasi muda harus bisa berbagi pengalaman ketika mengunjungi tempat wisata untuk berlibur. Pengalaman itu bisa dibagikan lewat media sosial.

“Kalau perlu ada testimoni user experience yang pernah kawan-kawan rasakan di destinasi tersebut. Sebagai generasi muda yang paham sekali hal-hal seperti ini saya titip pesan itu," ujar pemilik gelar Master of Commerce dalam bidang keuangan dari University of New South Wales, Australian School of Business ini.

Angela yang hadir dengan didampingi Tenaga Ahli Kemenparekraf Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Arnold Poernomo atau yang akrab disapa Chef Arnold ini juga mengajak komunitas dan pegiat pariwisata di Indonesia berkolaborasi dalam mengembangkan wisata dan ekonomi kreatif. Menurut Angela, ada berbagai potensi kolaborasi yang bisa dilakukan, khususnya para anak muda dan pegiat media sosial.

