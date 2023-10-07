Gelar Senam di Bogor, Partai Perindo Ajak Warga Jaga Kesehatan

BOGOR - Ribuan kader Partai Perindo tumpah ruah di Lido Resort, Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/10/2023).

Mereka menggelar kegiatan olahraga jalan santai dan senam sehat. Alhasil, kegiatan ini disambut antusias masyarakat yang ingin sehat baik jasmani dan rohani.

Partai Perindo selalu melakukan terobosan dalam berbagai kegiatan untuk mengupayakan masyarakat agar tetap sehat jasmani dan rohani.

Ribuan kader Partai Perindo dari berbagai wilayah terdekat dengan Lido Resort juga menggelar acara gerak jalan dan senam sehat.

Ribuan masyarakat ini sangat antusias mengikuti kegiatan jalan sehat dengan panorama alam yang begitu sejuk.

Bacaleg Perindo untuk DPR RI dari Kabupaten Bogor, Eva Mutia mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan sosialisasi Partai Perindo kepada warga yang mengikuti kegiatan jalan sehat.

"Kita sosialisasi Partai Perindo dan kita ajak masyarakat sehat dan warga bisa lebih mengenal dan cinta lagi dengan Perindo," kata dia.