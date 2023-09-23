Angela Bagikan Bantuan Beras Gratis kepada Warga Surabaya

SURABAYA - Angela Tanoesoedibjo, membagikan bantuan 5 kilogram (kg) beras kepada warga yang tinggal di Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.

Kedatangan Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur I (Surabaya - Sidoarjo) tersebut disambut antusias warga setempat. Tak jarang mereka mengajak Angela untuk bersalaman hingga swafoto.

Angela juga membagikan 5 kg beras. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat. Apalagi belakangan harga beras terus mengalami kenaikan.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin berbagi, ada bantuan beras. Dan saya harapkan bisa bermanfaat untuk keseharian mereka," kata Angela, Jumat (22/9/2023).

Angela juga menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan warga. Terutama para ibu-ibu rumah tangga. Di daerah ini, Angela menemukan fakta unik bahwa, sebagian besar ibu rumah tangga di Kelurahan Nginden Jangkungan merupakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).